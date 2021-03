Akash Kumar è innamorato di una una famosa soubrette (Di lunedì 22 marzo 2021) Akash, splendido modello dagli occhi di ghiaccio che avevamo già conosciuto nel 2018 per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è approdato da poco all’interno del reality show di Canale 5, che ha appena debuttato con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. A quanto pare, saranno molte le sorprese che faranno discutere e che appassioneranno il pubblico nel corso di questa stagione, e Akash si candida già ad essere uno dei veri protagonisti della trasmissione. In questi primi giorni di permanenza sull’Isola, in effetti, si è molto parlato di lui: il giovane modello è finito al centro dell’attenzione dapprima per i contrasti emersi con Tommaso Zorzi, nuovo opinionista del reality show, poi per la sua lite con Drusilla Gucci, avvenuta a poca distanza dalle sue dichiarazioni con le quali affermava di essere interessato alla ragazza. Un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021), splendido modello dagli occhi di ghiaccio che avevamo già conosciuto nel 2018 per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è approdato da poco all’interno del reality show di Canale 5, che ha appena debuttato con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. A quanto pare, saranno molte le sorprese che faranno discutere e che appassioneranno il pubblico nel corso di questa stagione, esi candida già ad essere uno dei veri protagonisti della trasmissione. In questi primi giorni di permanenza sull’Isola, in effetti, si è molto parlato di lui: il giovane modello è finito al centro dell’attenzione dapprima per i contrasti emersi con Tommaso Zorzi, nuovo opinionista del reality show, poi per la sua lite con Drusilla Gucci, avvenuta a poca distanza dalle sue dichiarazioni con le quali affermava di essere interessato alla ragazza. Un ...

