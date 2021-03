Agenti uccisi in servizio, Giusi e Giuliana entrano in polizia: “Colleghe speciali” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi abbiamo dato il benvenuto a due Colleghe molto speciali, gli Agenti tecnici in prova Giuseppina Rotta, sorella di Pierluigi, e Giuliana Ghidotti, moglie di Lino Apicella”. Ad annunciarlo è il questore di Napoli Alessandro Giuliano che augura un “affettuoso augurio di buon lavoro” alle due donne che “da oggi presteranno servizio a Napoli. Giusi è la sorella di Pierluigi Rotta, originario di Pozzuoli (Napoli), uno dei due Agenti uccisi il 4 ottobre 2019 in Questura a Trieste. Aveva 34 anni ed è deceduto in ospedale insieme all’agente scelto Matteo De Menego, 31enne di Velletri (Roma), dopo essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di origine dominicana affetto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi abbiamo dato il benvenuto a duemolto, glitecnici in prova Giuseppina Rotta, sorella di Pierluigi, eGhidotti, moglie di Lino Apicella”. Ad annunciarlo è il questore di Napoli Alessandro Giuliano che augura un “affettuoso augurio di buon lavoro” alle due donne che “da oggi presterannoa Napoli.è la sorella di Pierluigi Rotta, originario di Pozzuoli (Napoli), uno dei dueil 4 ottobre 2019 in Questura a Trieste. Aveva 34 anni ed è deceduto in ospedale insieme all’agente scelto Matteo De Menego, 31enne di Velletri (Roma), dopo essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di origine dominicana affetto ...

poliziadistato : L'alzabandiera di oggi #16marzo della scuola allievi agenti 'Giulio Rivera' di Campobasso è dedicata al ricordo di… - TeresaBellanova : Con @Ettore_Rosato in #ViaFani, per onorare il ricordo di #AldoMoro e degli agenti uccisi durante il suo rapimento.… - poliziadistato : Verona ricorda gli agenti Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga uccisi nel 1992 a Sommacampagna (VR) da un malviv… - anteprima24 : ** Agenti uccisi in servizio, Giusi e Giuliana entrano in #Polizia: 'Colleghe speciali' ** - madliber : RT @Atlantide4world: Tredici agenti di polizia messicani sono stati uccisi in un agguato, nella municipalità di Coatepec Harinas, 125 chilo… -