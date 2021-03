Vaccini, ancora caos a Cremona: Aria non manda gli sms e non si presenta nessuno (Di domenica 21 marzo 2021) Francesca Galici CremonaOggi Altro giorno di problemi per la campagna vaccinale a Cremona: per il secondo giorno Aria non invia gli sms e in fiera non si presenta nessuno Anche oggi stesso disguido di ieri: la piattaforma Aria non ha inviato la conferma della prenotazione per l'effettuazione del vaccino e all'hub in fiera di Cremona non è presentato nessuno per ottenere la sua dose. Non è più o, per lo meno, non è questo il caso dell'assenza di Vaccini, a causare un intralcio nella campagna di vaccinazione in Lombardia è un grave problema organizzativo. Nessun sms è stato inviato a chi, quest'oggi, si sarebbe dovuto recare presso il centro vaccinale per ricevere la sua dose. Aria ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Francesca GaliciOggi Altro giorno di problemi per la campagna vaccinale a: per il secondo giornonon invia gli sms e in fiera non siAnche oggi stesso disguido di ieri: la piattaformanon ha inviato la conferma della prenotazione per l'effettuazione del vaccino e all'hub in fiera dinon ètoper ottenere la sua dose. Non è più o, per lo meno, non è questo il caso dell'assenza di, a causare un intralcio nella campagna di vaccinazione in Lombardia è un grave problema organizzativo. Nessun sms è stato inviato a chi, quest'oggi, si sarebbe dovuto recare presso il centro vaccinale per ricevere la sua dose....

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - TgLa7 : #Vaccini: ancora disagi a Cremona, Asst chiama cittadini .Mancano sms e nessuno si presenta in Fiera - Antonio_Tajani : Cancellazione delle cartelle esattoriali, risarcimenti alle imprese, piano vaccini. I cittadini apprezzano il cambi… - EnzoSpano : RT @EugenioCardi: Mi raccomando, cari amici lombardi, la prossima volta votate ancora la #Lega, eh? Mi raccomando ?? #commissariatelaLomba… - Andrea_1_one : @Spritz19 @rep_milano Il problema sono i vaccini che non ci sono ancora, soprattutto in Lombardia. -