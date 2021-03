Uomini e Donne, nella puntata di lunedì: Maria si arrabbia, Gero prende una decisione inattesa (Di domenica 21 marzo 2021) lunedì 22 marzo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che Maria De Filippi perderà le staffe contro Maurizio. Quest’ultimo ha accettato nuovamente le avances di Gemma, seppur non sembri avere un reale interesse nei suoi confronti. Durante la messa in onda, poi, si parlerà anche di Gero. Quest’ultimo è uscito con Samantha, ma tra i due non sembra essere sbocciato qualcosa di importante, almeno da parte di lui. Per tale ragione il cavaliere prenderà una decisione inattesa. Spoiler puntata di lunedì: la scelta di Gero nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 marzo 2021)22 marzo andrà in onda una nuovadi. In tale occasione vedremo cheDe Filippi perderà le staffe contro Maurizio. Quest’ultimo ha accettato nuovamente le avances di Gemma, seppur non sembri avere un reale interesse nei suoi confronti. Durante la messa in onda, poi, si parlerà anche di. Quest’ultimo è uscito con Samantha, ma tra i due non sembra essere sbocciato qualcosa di importante, almeno da parte di lui. Per tale ragione il cavaliererà una. Spoilerdi: la scelta dididivedremo ...

