Universo DC: Zack Snyder aveva un ruolo per Adam Driver

In una recente intervista con MTV News, Zack Snyder ha svelato di aver parlato con Adam Driver di un ruolo in un film dell'Universo DC in passato, anche se non si è sbilanciato rivelandone l'identità.

"Ho parlato effettivamente con Adam di un ruolo" ha commentato il regista, "ma non era Nightwing". Restiamo in attesa di sapere quale ruolo avrebbe assunto Adam.

Zack Snyder's Justice League è uscito il 18 marzo 2021 su Sky.

