Tutta la verità sul condono di Draghi secondo Polillo

(Di domenica 21 marzo 2021) Quando il Pd, ma più un generale la sinistra, non penserà più che “le tasse sono bellissime” sarà un grande giorno per la vita del Paese. Quella tesi, come si ricorderà, era stata sostenuta da Tommaso Padoa Schioppa, allora ministro dell’Economia del governo Prodi. Uomo mite, precocemente scomparso. Quel pensiero faceva parte di un corredo etico, che aveva poco a che fare con il rigore dell’analisi scientifica. Fare economia dovrebbe significare, soprattutto, mantenere quella visione d’insieme in cui i vari elementi concorrono a determinare un risultato stabile nel tempo e in grado di favorire una tendenza espansiva. Che è poi la premessa per una più equa ripartizione della ricchezza ed un benessere condiviso. Con questo non si vuol dire che le tasse non siano necessarie. Sono delle medicine che servono per garantire l’equilibrio complessivo del sistema. Ma come tutte le medicine, ...