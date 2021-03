Scanzi non vede la polemica: "Gli italiani dovrebbero ringraziarmi" (Di lunedì 22 marzo 2021) Francesca Galici Un anno fa scherniva chi indossava la mascherina, in estate si fotografava con Di Maio senza e in questi giorni, invece, Andrea Scanzi si è vaccinato Ha destato clamore la vaccinazione di Andrea Scanzi, giornalista quarantenne, che ha ricevuto la sua dose in quanto inserito nelle liste di riserva della Regione Toscana in qualità di caregiver dei suoi genitori. La percezione del coronavirus da parte di Scanzi nel corso dell'ultimo anno è cambiata profondamente da quando non la considerava più di una semplice influenza, fino a oggi che non si è sottratto alla vaccinazione. Era il 25 febbraio e Andrea Scanzi in un video pubblicato sui suoi seguitissimi profili social derideva chi, in quel momento, si preoccupava per le notizie sul coronavirus che arrivavano dalla Cina nei giorni in cui si ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Francesca Galici Un anno fa scherniva chi indossava la mascherina, in estate si fotografava con Di Maio senza e in questi giorni, invece, Andreasi è vaccinato Ha destato clamore la vaccinazione di Andrea, giornalista quarantenne, che ha ricevuto la sua dose in quanto inserito nelle liste di riserva della Regione Toscana in qualità di caregiver dei suoi genitori. La percezione del coronavirus da parte dinel corso dell'ultimo anno è cambiata profondamente da quando non la considerava più di una semplice influenza, fino a oggi che non si è sottratto alla vaccinazione. Era il 25 febbraio e Andreain un video pubblicato sui suoi seguitissimi profili social derideva chi, in quel momento, si preoccupava per le notizie sul coronavirus che arrivavano dalla Cina nei giorni in cui si ...

