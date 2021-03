Sandra Milo ‘malore’ in diretta dopo il vaccino, Cucciari nel panico: ma è tutto uno scherzo. Web furioso (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino Sandra Milo qualche giorno ha compiuto 88 anni e ha una grinta e un’ironia di una ragazzina. Nelle ultime ore però, la sua iniziativa ha scatenato una serie di polemiche sul web e non solo. L’attrice nella giornata di giovedì a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, a Un Giorno da Pecora. Durante il suo intervento telefonico la donna ha raccontato di aver avuto la seconda dose del vaccino per il Covid. A quel punto i due padroni di casa le hanno domandato se stesse bene e a diretta interessata ha messo in scena una recita davvero realistica. “Ho fatto il secondo stamattina, sto abbastanza bene. Un po’ mi batte il cuore ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 marzo 2021)finge un maloreilqualche giorno ha compiuto 88 anni e ha una grinta e un’ironia di una ragazzina. Nelle ultime ore però, la sua iniziativa ha scatenato una serie di polemiche sul web e non solo. L’attrice nella giornata di giovedì a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Geppie Giorgio Lauro, a Un Giorno da Pecora. Durante il suo intervento telefonico la donna ha raccontato di aver avuto la seconda dose delper il Covid. A quel punto i due padroni di casa le hanno domandato se stesse bene e ainteressata ha messo in scena una recita davvero realistica. “Ho fatto il secondo stamattina, sto abbastanza bene. Un po’ mi batte il cuore ...

Advertising

GloriaMunisteri : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - BenjiFedelifee : RT @Commentivendola: Sandra Milo una di noi. #Leonardo #amici20 #tommaleo - lastminutesnews : RT @Network_Easy: Le Belle Famiglie - Film Completo by Film&Clips: Le Belle Famiglie - Film Completo by Film&Clips Regia: Ugo Gregorett… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Le Belle Famiglie - Film Completo by Film&Clips: Le Belle Famiglie - Film Completo by Film&Clips Regia: Ugo Gregorett… - Network_Easy : Le Belle Famiglie - Film Completo by Film&Clips: Le Belle Famiglie - Film Completo by Film&Clips Regia: Ugo Gre… -