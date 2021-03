Raid aerei turchi su postazioni milizie curde in Siria (Di domenica 21 marzo 2021) Nella serata di ieri, l’aviazione turca ha effettuato attacchi aerei contro un’area controllata dalle milizie curde nel nord della Siria. I primi da 17 mesi, lo denuncia l’Osservatorio Siriano dei diritti umani. Ma vediamo nei dettagli l’accaduto. Come si sono svolti i fatti? Un aereo da combattimento turco ha preso di mira le postazioni militari delle forze Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Nella serata di ieri, l’aviazione turca ha effettuato attacchicontro un’area controllata dallenel nord della. I primi da 17 mesi, lo denuncia l’Osservatoriono dei diritti umani. Ma vediamo nei dettagli l’accaduto. Come si sono svolti i fatti? Un aereo da combattimento turco ha preso di mira lemilitari delle forze

