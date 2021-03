Perché giocano ancora? (Di domenica 21 marzo 2021) Perché i principali sport di squadra maschili e femminili - basket, volley, pallanuoto - non si sono ancora arresi all'evidente indifferenza delle istituzioni? Da un anno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021)i principali sport di squadra maschili e femminili - basket, volley, pallanuoto - non si sonoarresi all'evidente indifferenza delle istituzioni? Da un anno ...

Volley Reghion, ecco il colpaccio: si torna alla vittoria, battuta a domicilio l'Amando Santa Teresa Finalmente le biancoblu giocano la pallavolo che era mancata ultimamente e che si era vista a ... Festa rimandata di poco perché ci pensa Nielsen a chiudere la gara che fa ritrovare la vittoria alla ...

