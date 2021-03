(Di domenica 21 marzo 2021) Ihanno le ore contate., infatti, ha pensato a una funzione per velocizzarli, che sarà a disposizione con il prossimo aggiornamento. E', infatti, in fase di test ...

Advertising

luciabrascafma : RT @MediasetTgcom24: Messaggi vocali troppo lunghi? WhatsApp mette... l'acceleratore #WhatsApp - MediasetTgcom24 : Messaggi vocali troppo lunghi? WhatsApp mette... l'acceleratore #WhatsApp - Dark_Ispanico : Messaggi vocali troppo lunghi? Whatsapp sta pensando ad un pulsante che consenta l'ascolto accelerato. Ah annamo bene.....proprio bene..... - sowatermelon_ : Una mia amica ieri mi ha inviato 7 messaggi vocali di seguito e questa mole mi ha intimorito così tanto che ancora… - lagoonsuga : ok ma vi ricordate quando due anni fa taehyung è entrato in una gc di karmys e ha mandato qualche foto di yeontan m… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi vocali

troppo lunghi hanno le ore contate. WhatsApp, infatti, ha pensato a una funzione per velocizzarli, che sarà a disposizione con il prossimo aggiornamento. E', infatti, in fase di test ...È inoltre possibile riprendere la riproduzione da dove è stata interrotta quando si ascoltanodi lunga durata . Ultimo ma non meno importante, gli utenti Android possono ...I messaggi vocali troppo lunghi hanno le ore contate. WhatsApp, infatti, ha pensato a una funzione per velocizzarli, che sarà a disposizione con il prossimo aggiornamento. E', infatti, in fase di test ...Nelle ultime settimane abbiamo provato le RIG 700HS di Nacon, un set di cuffie da gaming wireless progettate per Playstation 4 ma adattabili perfettamente a qualsiasi dispositivo che possa accogliere ...