Le triple di Middleton e Giannis dominante | rivedi Milwaukee - San Antonio

Nella gara della notte Nba, i Milwaukee Bucks superano i San Antonio Spurs per 120 - 113. Decisivo Giannis Antetokounmpo, autore di 26 punti, 15 assist e 8 rimbalzi. Guarda gli highlightsbucks ? Milwaukee ha fatto più che bene quando difesa, transizione offensiva ehanno ... Ottimo il 'solito' Khris(19 punti, 8 assist e 6 rimbalzi) e positivo, al di là delle ...Nella gara della notte Nba, i Milwaukee Bucks superano i San Antonio Spurs per 120-113. Decisivo Giannis Antetokounmpo, autore di 26 punti, 15 assist e 8 rimbalzi. Guarda gli highlights ...Altra buona prova per Nico, ma Golden State senza Curry cade a Memphis. Antetokounmpo illumina con 15 assist: i Bucks piegano gli Spurs e vincono la sesta di fila ...