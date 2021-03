Aumentano le “violenze informatiche” subite dalle donne : ecco le soluzioni proposte da Informatica in Azienda (Di domenica 21 marzo 2021) E’ lotta in europa alla violenza di genere dopo l’aumento continuo delle “violenze informatiche” subite dalle donne. Con l’avvento della nuova tecnologia e dei social media la violenza nei confronti delle donne è una minaccia in costante crescita con impatti a livello individuale, sociale ed economico. Attualmente non esiste una definizione comune o un approccio politico efficace a combattere la violenza Informatica di genere, a livello dell’UE o nazionale. La natura transfrontaliera della violenza Informatica basata sul genere deve ancora essere affrontata adeguatamente. Per questo motivo al Parlamento Europeo è stata richiesta un’azione legislativa da parte della Commissione per la “Lotta alla violenza di genere: violenza ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 21 marzo 2021) E’ lotta in europa alla violenza di genere dopo l’aumento continuo delle “. Con l’avvento della nuova tecnologia e dei social media la violenza nei confronti delleè una minaccia in costante crescita con impatti a livello individuale, sociale ed economico. Attualmente non esiste una definizione comune o un approccio politico efficace a combattere la violenzadi genere, a livello dell’UE o nazionale. La natura transfrontaliera della violenzabasata sul genere deve ancora essere affrontata adeguatamente. Per questo motivo al Parlamento Europeo è stata richiesta un’azione legislativa da parte della Commissione per la “Lotta alla violenza di genere: violenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano violenze Terracina, rissa furiosa tra giovani interrotta dalla polizia Non c'è un freno alle violenze. Mentre i contagi aumentano e gli ospedali scoppiano, nonostante le tante restrizioni e la situazione critica in cui si trova il Lazio, in strade e piazze proseguono le risse. Covid, maxi - ...

Congo, Onu: "Aumentano violenze contro i civili" +++ Allarme dell' UNHCR. Il numero di attacchi, da parte di un gruppo armato, contro i civili nelle zone nord - orientali della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sta crescendo a ritmi allarmanti. Da ...

Congo, Onu: “Aumentano violenze contro i civili” PPN - Prima Pagina News In Turchia il presidente talebano Erdogan impone il patriarcato islamista. Il “Sultano” talebano all’attacco delle donne. In nome di un patriarcato islamista da dittatura della sharia. Il governo turco ha annunciato che si ritirerà dalla Convenzione del Consiglio d’Europa su ...

Storie di donne con disabilità e tanto coraggio: "La diversità è solo negli occhi di chi guarda" Si chiama multidiscriminazione ed è la combinazione tra disuguaglianze di genere e barriere. Un mix che provoca un effetto moltiplicatore, rendendo le ...

