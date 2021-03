Amici 20: Emanuele Filiberto divide il Web (Di domenica 21 marzo 2021) Il serale di Amici 20 ha registrato un debutto scoppiettante, segnando un nuovo record di ascolti e una serata all'insegna dei colpi di scena e momenti ricchi di emozioni. Il primo serale del rinnovato talent di Maria De Filippi ha visto in apertura presentarsi in studio i 3 giudici della gara dei talenti e nel corso della stessa la decretazione di una doppia eliminazione segnata dai voti di quest'ultimi, che è ora molto discussa. Amici 20 spopola e divide l'opinione del pubblico Il primo appuntamento serale di Amici 20, già registrato e mandato in onda in differita il 20 marzo 2021, ha aperto i battenti in apertura con l'ufficializzazione dei giudici Stash dei The Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, che ha innescato la prima bufera sul talent prodotto e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) Il serale di20 ha registrato un debutto scoppiettante, segnando un nuovo record di ascolti e una serata all'insegna dei colpi di scena e momenti ricchi di emozioni. Il primo serale del rinnovato talent di Maria De Filippi ha visto in apertura presentarsi in studio i 3 giudici della gara dei talenti e nel corso della stessa la decretazione di una doppia eliminazione segnata dai voti di quest'ultimi, che è ora molto discussa.20 spopola el'opinione del pubblico Il primo appuntamento serale di20, già registrato e mandato in onda in differita il 20 marzo 2021, ha aperto i battenti in apertura con l'ufficializzazione dei giudici Stash dei The Kolors,di Savoia e Stefano De Martino, che ha innescato la prima bufera sul talent prodotto e ...

