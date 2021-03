Rest In Dust – tra alternative metal e nu metal (Di sabato 20 marzo 2021) Rest in Dust sono una band molto particolare soprattutto per la scelta del genere alternative nu metal, che a parer mio offre un bel mix di suoni di molte band celebri, insomma un sound molto efficace. I Rest in Dust sono riusciti a fare un giusto compromesso di voci e melodia. A livello chitarristico molto nu metal questa band e invece la batteria molto alternative metal e linee di basso molto profonde stile nu metal. Vorrei soffermarmi sulle voci perchè mi hanno colpito molto soprattutto quella del cantante nella canzone “Parasite”: richiama molto la voce dei Type O Negative. Invece quella della cantante è equilibrata molto bene e ha un ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 marzo 2021)insono una band molto particolare soprattutto per la scelta del generenu, che a parer mio offre un bel mix di suoni di molte band celebri, insomma un sound molto efficace. Iinsono riusciti a fare un giusto compromesso di voci e melodia. A livello chitarristico molto nuquesta band e invece la batteria moltoe linee di basso molto profonde stile nu. Vorrei soffermarmi sulle voci perchè mi hanno colpito molto soprattutto quella del cantante nella canzone “Parasite”: richiama molto la voce dei Type O Negative. Invece quella della cantante è equilibrata molto bene e ha un ...

