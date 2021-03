No Vax e no Mask in piazza a Torino, raffica di multe e una denuncia (Di sabato 20 marzo 2021) Un centinaio di persone No Vax e No Mask con slogan ‘giustizia’, ‘liberta’’, ‘respirare’ ‘verità’ si sono date appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello a Torino nell’ambito dell’iniziativa ‘Revolution Day’ e ‘World Wide Demo Torino 2021’. Al termine della manifestazione sono state comminate una cinquantina di sanzioni per violazione della normativa volta alla prevenzione del contagio da Covid. Tra queste, una trentina per mancato uso della mascherina e una ventina per mobilità ingiustificata in un comune diverso da quello di residenza. Inoltre, un 37enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo ha aggredito un poliziotto che si trova ora in ospedale per lesioni, non gravi, ad una mano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Un centinaio di persone No Vax e Nocon slogan ‘giustizia’, ‘liberta’’, ‘respirare’ ‘verità’ si sono date appuntamento questo pomeriggio inCastello anell’ambito dell’iniziativa ‘Revolution Day’ e ‘World Wide Demo2021’. Al termine della manifestazione sono state comminate una cinquantina di sanzioni per violazione della normativa volta alla prevenzione del contagio da Covid. Tra queste, una trentina per mancato uso della mascherina e una ventina per mobilità ingiustificata in un comune diverso da quello di residenza. Inoltre, un 37enne è statoto per resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo ha aggredito un poliziotto che si trova ora in ospedale per lesioni, non gravi, ad una mano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

