Letta | Pessimo Salvini La replica | Enrico stai sereno

AGI - Duro botta e risposta fra Enrico Letta e Matteo Salvini. Materia del contendere il decreto Sostegni che ieri ha visto la luce in Cdm al termine di un duro confronto nella maggioranza. Per il segretario dem la giornata di ieri ha sancito la promozione piena di Draghi e la bocciatura, invece, del leader leghista. Si legge in un tweet di Letta: "Molto bene. Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati)". Conclude Letta: "Pessimo inizio #Salvini". La replica di Salvini non si è fatta attendere: "C'è chi pensa allo ius soli e c'è chi ...

