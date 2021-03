Foibe, la vergogna di Pomezia: M5S e Pd bocciano l’intitolazione dei giardini a Norma Cossetto (Di sabato 20 marzo 2021) È accaduto due giorni fa, all’interno dell’amministrazione comunale di Pomezia, alle porte di Roma. Qui comandano i grillini. Alle elezioni amministrative del 2018 hanno sbaragliato tutti. Hanno tutto: sindaco, vice, assessori, presidente del Consiglio comunale. Il “no” alla intitolazione del giardino di via Farina a Norma Cossetto l’hanno pronunciato assieme a quei pochi piddini rimasti gli scranni del civico consesso. Una vergogna condivisa in nome di argomentazioni impalpabili, frutto di cattive letture mal digerite. La precoce e atroce morte di Norma Cossetto, seviziata, torturata e scaraventata in una foiba dai comunisti agli ordini di Tito, ancora non trova giustizia. Lo sdegno di Rampelli «Una notizia sconcertante», la definisce Donatella Schürzel, presidente del Comitato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) È accaduto due giorni fa, all’interno dell’amministrazione comunale di, alle porte di Roma. Qui comandano i grillini. Alle elezioni amministrative del 2018 hanno sbaragliato tutti. Hanno tutto: sindaco, vice, assessori, presidente del Consiglio comunale. Il “no” alla intitolazione del giardino di via Farina al’hanno pronunciato assieme a quei pochi piddini rimasti gli scranni del civico consesso. Unacondivisa in nome di argomentazioni impalpabili, frutto di cattive letture mal digerite. La precoce e atroce morte di, seviziata, torturata e scaraventata in una foiba dai comunisti agli ordini di Tito, ancora non trova giustizia. Lo sdegno di Rampelli «Una notizia sconcertante», la definisce Donatella Schürzel, presidente del Comitato ...

