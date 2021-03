Donna scappa dalla violenza del compagno ma lui la insegue in caserma

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato un 47enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. E’ accaduto ieri sera nella tranquilla cittadina costiera. La vittima è una giovanedi circa 30anni. Nell’abitazione dove risiede la coppia si scatena l’ennesimo episodio di aggressione da parte dell’uomo verso la compagna. La vittima riesce a svincolarsi, uscire dall’abitazione e raggiungere la strada. La malcapitata, in preda al panico, chiede aiuto ai passanti. Un automobilista la soccorre e l’accompagna dai Carabinieri. Raggiunta la locale Stazione dell’Arma i militari la accolgono e ricevono la denuncia. Dal racconto della vittima emerge tutto il dramma della situazione domestica vissutanegli ultimi mesi. Ripetute percosse, continue ...

E' accaduto ieri sera nella tranquilla cittadina costiera. La vittima è una giovane donna di circa 30anni. Nell'abitazione dove risiede la coppia si scatena l'ennesimo episodio di aggressione da parte ...Riesce a scappare, dopo l'ennesima aggressione da parte del compagno ... è stato arrestato per maltrattamenti. La vittima è una giovane donna di circa 30 anni. Non era la prima volta che subiva ...