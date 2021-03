Xbox Series X/S: all'evento Indie Showcase grandi nomi come Devolver, Annapurna e non solo (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato un evento previsto per questo mese dedicato ai giochi Indie che arriveranno prossimamente su Xbox Series X/S. Tra gli oltre 25 giochi che verranno mostrati ci sarà spazio anche per Stalker 2. Tutti i titoli che verranno menzionati nell'evento sono privi di date di uscite, quindi probabilmente gli annunci verteranno anche su quella direzione. come detto, nuovi annunci di giochi arriveranno da sviluppatori ed editori che includono DrinkBox Studios, Curve Digital, Devolver Digital e Dear Villagers, con Microsoft che ha confermato che ci saranno aggiornamenti su giochi come Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One. Ora però possiamo dare uno sguardo alla lista dei ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato unprevisto per questo mese dedicato ai giochiche arriveranno prossimamente suX/S. Tra gli oltre 25 giochi che verranno mostrati ci sarà spazio anche per Stalker 2. Tutti i titoli che verranno menzionati nell'sono privi di date di uscite, quindi probabilmente gli annunci verteranno anche su quella direzione.detto, nuovi annunci di giochi arriveranno da sviluppatori ed editori che includono DrinkBox Studios, Curve Digital,Digital e Dear Villagers, con Microsoft che ha confermato che ci saranno aggiornamenti su giochiSecond Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One. Ora però possiamo dare uno sguardo alla lista dei ...

Advertising

Eurogamer_it : Ecco la lista degli studi che parteciperanno all'evento di #Microsoft dedicato ai giochi indie. - infoitscienza : Xbox Series X diventa un mini frigo (e The Rock aiuta a promuoverlo) - Asgard_Hydra : PS5 ha venduto il 2700% in più di Xbox Series X|S a fine febbraio in Spagna - - Asgard_Hydra : Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X|S classificato in Germania - - Asgard_Hydra : Xbox Series X si trasforma in un mini frigo, ce lo mostra The Rock -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Udinese - Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e ...

Maneater: svelata la data d'uscita su Switch ... RPG con protagonista il temibile Squalo Bianco, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X - S. Secondo quanto svelato dalla ...

articolo precedente:Xbox Series X disponibile su Amazon! Tom's Hardware Italia Xbox Series X diventa un mini frigo (e The Rock aiuta a promuoverlo) Il mini frigo di Xbox Series X adesso è ufficiale, in collaborazione con The Rock. Anche Snoop Dogg aveva ricevuto un frigorifero a forma di Xbox Series X: un simpatico… Leggi ...

Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X|S classificato in Germania Star Wars Jedi: Fallen Order è stato classificato in Germania nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, non ancora annunciate ufficialmente da Electronic Arts. Dopo l'aggiornamento che migliora ...

Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come(One, One S, One X,S e ...... RPG con protagonista il temibile Squalo Bianco, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC,One, PlayStation 4, PlayStation 5 eX - S. Secondo quanto svelato dalla ...Il mini frigo di Xbox Series X adesso è ufficiale, in collaborazione con The Rock. Anche Snoop Dogg aveva ricevuto un frigorifero a forma di Xbox Series X: un simpatico… Leggi ...Star Wars Jedi: Fallen Order è stato classificato in Germania nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, non ancora annunciate ufficialmente da Electronic Arts. Dopo l'aggiornamento che migliora ...