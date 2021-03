Windows 10: ecco le patch attese per risolvere problema stampanti di rete (Di venerdì 19 marzo 2021) Microsoft ha finalmente rilasciato le patch ufficiali per risolvere il problema delle stampanti di rete su Windows 10. Ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti di Windows 10 avevano portato ad un bug alla stampanti di rete. Diversi utenti avevano segnalato l’insorgere delle famose schermate blu (BSOD, da Blue Screen of Death). Gli aggiornamenti in questione erano KB5000802 e KB5000808 Infatti quando si avvia un processo di stampa con stampanti di rete nello specifico si aveva il messaggio di errore è “APC INDEX MISMATCH” nel file win32kfull.sys. Oggi 19 Marzo Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti (opzionali) che dovrebbero finalmente risolvere i problemi con le ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 19 marzo 2021) Microsoft ha finalmente rilasciato leufficiali perildelledisu10. Ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti di10 avevano portato ad un bug alladi. Diversi utenti avevano segnalato l’insorgere delle famose schermate blu (BSOD, da Blue Screen of Death). Gli aggiornamenti in questione erano KB5000802 e KB5000808 Infatti quando si avvia un processo di stampa condinello specifico si aveva il messaggio di errore è “APC INDEX MISMATCH” nel file win32kfull.sys. Oggi 19 Marzo Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti (opzionali) che dovrebbero finalmentei problemi con le ...

