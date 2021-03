WEC | Glickenhaus in forse sul debutto a Spa - Francorchamps

(Di venerdì 19 marzo 2021) L'incidente nel giro di uscita dai box, martedì scorso, a Vallelunga, non ha aiutato i programmidi sviluppo della Hypercar 007. La prossima settimana torneranno in pista in quel di ...

... poi sarà la volta del test endurance, completare una 30 ore prima di dirsi pronti a debuttare nel, alla 6 Ore di Spa - Francorchamps . La presenza non è certa, come ha spiegato Jim......essendo il secondo in fase di costruzione e assemblaggio in vista della 6 Ore di Spa del FIAa ...ha detto che l'auto ha già superato il crash test FIA obbligatorio prima di questo ...La 007 Hypercar continua a crescere, nonostante un piccolo incidente a Vallelunga. Non c'è fretta sull'omologazione e probabilmente l'esordio avverrà a Portimão.Primo incidente di percorso per la Scuderia Cameron Glickenhaus con la nuova 007 LMH. Nella giornata di lunedì, in occasione di alcuni test privati sul circuito di Vallelunga, il prototipo che parteci ...