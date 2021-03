Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021)19 MARZOORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE, PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN INTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA FLAMINIA, CODE A PARTIRE DA VIA DI GROTTAROSSA CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI RIENTRIAMO ARALLENTAMENTI INTERESSANO VIA PRENESTINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA INO SGUARDO AI CANTIERI AL VIA LUNEDI’ 22 MARZO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA REGIONALE DI FIUGGI A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 61+400 E 61+900, L’AREA RICADE NEL ...