Uomini e donne, l'incoerenza di Gemma: seconda chance a Maurizio! (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo lo stop della giornata di ieri in segno di rispetto per le vittime del Covid-19, oggi 19 marzo, Uomini e donne è tornato regolarmente in onda. Grande novità della puntata, il ritorno in studio di Nicola Vivarelli. L'ultimo appuntamento settimanale è stato dedicato integralmente alle vicende sentimentali di Gemma Galgani che, ancora una volta ha stupito tutti. Vediamo di seguito cosa è accaduto. Bentornato Nicola! In apertura di puntata, è stato dato il bentornato a Nicola Vivarelli che, dopo tre mesi di lontananza, è tornato a Uomini e donne per rimettersi in gioco. Riuscirà finalmente a trovare l'amore? Bentornato Nicola! #Uominiedonne pic.twitter.com/oHj4qcDcoj — Uomini e donne (@Uominiedonne) ... Leggi su tutto.tv

