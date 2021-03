Skincare notturna | come avere una pelle splendida al risveglio

(Di venerdì 19 marzo 2021) La sera, davanti allo specchio, la beauty routine cambia passo: rituel più lunghi, layering e attenzioni extra sono entrati a far parte dellaserale prima del sonno, anche per le più pigre, complice il maggior tempo a disposizione e un boom di vendite di prodotti che si adattano a ogni esigenza di, di texture e di modalità di utilizzo. Leggi anche › “Skinimalism”,curare lacon i prodotti giusti: guida(che funziona davvero)notte: i prodotti che aiutano laa rigenerarsi nel ...

Pulire la pelle è fondamentale per permettere ai prodotti dellaroutine di poter ... Parliamo di quello a onde lente, la fasepiù rigenerante associata a funzioni vitali come il ...Dior e la bellezza: tempo di smokey eye dark Notte, Reggia di Versailles. Tra i suoi ... Trend beauty 2021: le tendenze tra capelli, make up eLeggi anche › Capelli ricci con ...Tirate fuori le federe di seta, sfoderate il comparto night del vostro beauty-case, abbandonatevi tra le braccia di Morfeo e preparatevi a un risveglio fresco e luminoso. In occasione della Giornata M ...