"Pensa con la testa dei tedeschi". Briatore furibondo, schiaffi a Speranza: se questo è un ministro (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Flavio Briatore ad alzo zero, furibondo, scatenato, quello che dice la sua ospite in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento in onda su Rete 4 il giovedì sera, la puntata è quella del 18 marzo. Si parla di vaccino, coronavirus, di AstraZeneca: prima lo stop "a ruota" della Germania, così come ha ammesso Roberto Speranza. Dunque il via libera dell'Ema dopo le analisi. In mezzo, il ridicolo balletto dell'Aifa, che in meno di 24 ore è passato dal definire il vaccino "sicurissimo" al fermarlo. Terreno fertile, per Briatore, che parte in quarta: "Dato che siamo scarsi non ragioniamo con la nostra testa, ma con quella degli altri. Il direttore dell'Aifa dovrebbe dimettersi. Altra cosa incredibile: ha detto faremo una riunione dopo sette-otto giorni. Su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Flavioad alzo zero,, scatenato, quello che dice la sua ospite in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento in onda su Rete 4 il giovedì sera, la puntata è quella del 18 marzo. Si parla di vaccino, coronavirus, di AstraZeneca: prima lo stop "a ruota" della Germania, così come ha ammesso Roberto. Dunque il via libera dell'Ema dopo le analisi. In mezzo, il ridicolo balletto dell'Aifa, che in meno di 24 ore è passato dal definire il vaccino "sicurissimo" al fermarlo. Terreno fertile, per, che parte in quarta: "Dato che siamo scarsi non ragioniamo con la nostra, ma con quella degli altri. Il direttore dell'Aifa dovrebbe dimettersi. Altra cosa incredibile: ha detto faremo una riunione dopo sette-otto giorni. Su ...

Advertising

ricpuglisi : Ho le mie migliori discussioni di economia e politica con persone che la pensano molto diversamente da me. Punto d… - CarloCalenda : Io non vi capisco. State in un partito che sembrate detestare e verso il quale esprimete continua ripugnanza. Ma pe… - chetempochefa : -'Oh, senti basta con sto Covid, io esco perché non ne posso più di stare in casa.' -'Ah, io invece non vedo l’ora… - messveneto : Covid, Biden pensa di riaprire le frontiere con l’Europa a metà maggio: Gli Usa potrebbero allentare le restrizioni… - ARLC69 : @brichiel @SkySport @EuropaLeague Tu pensa se ci fosse sempre stato! Quella contro il #LiverpoolFC , con il rigore… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensa con Venezia pensa a consegne e 'mobilità' con droni ... condiviso con il Comune,, che consideri il fragile equilibrio del territorio lagunare e che tuteli il patrimonio storico - culturale e ambientale della Città". Inoltre prevede la definizione di ...

Scuole estive in Liguria, Acerra apre: "No a scelte dell'ultima ora" ... alle 15.30, in piazza De Ferrari, per una protesta con maschere e bandiere bianche, zaini da ... possibile non prima del ritorno in zona Gialla della Liguria, si pensa alla campagna vaccinale. Che era ...

Venezia pensa a consegne e 'mobilità' con droni Agenzia ANSA La pandemia non ferma i volontari che puliscono le colline dell’Unesco Quaranta squadre di Protezione civile impegnate a togliere quintali di rifiuti abbandonati lungo le strade di Langhe e Roero ...

Giulia Muscariello e la gamba persa per Chiara Memoli: «La nostra amicizia mi ripaga» Giulia dice che «devo un grazie speciale alla mia mamma perché mi è stata vicina sopportando i miei giorni più bui e i miei continui sbalzi d’umore»; pensa con «amore e gratitudine a Sabatino, il mio ...

... condivisoil Comune,, che consideri il fragile equilibrio del territorio lagunare e che tuteli il patrimonio storico - culturale e ambientale della Città". Inoltre prevede la definizione di ...... alle 15.30, in piazza De Ferrari, per una protestamaschere e bandiere bianche, zaini da ... possibile non prima del ritorno in zona Gialla della Liguria, sialla campagna vaccinale. Che era ...Quaranta squadre di Protezione civile impegnate a togliere quintali di rifiuti abbandonati lungo le strade di Langhe e Roero ...Giulia dice che «devo un grazie speciale alla mia mamma perché mi è stata vicina sopportando i miei giorni più bui e i miei continui sbalzi d’umore»; pensa con «amore e gratitudine a Sabatino, il mio ...