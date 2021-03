Pd | Berruto | L' obiettivo è quello di aiutarli a costruire una squadra | gli insegnerò ad essere altruisti

(Di venerdì 19 marzo 2021) Mauro, ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, ora chiamato da Enrico Letta nel Partito democratico come responsabile allo Sport ha affermato che l'di 'aiutare ...

Advertising

anis_epis : .@mauroberruto: “L’obiettivo è quello di aiutarli a costruire una squadra: gli insegnerò ad essere altruisti”. A d… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Berruto obiettivo

Mauro, ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, ora chiamato da Enrico Letta nel Partito democratico come responsabile allo Sport ha affermato che l'è quello di 'aiutare Enrico ...L'è 'aiutare Enrico a costruire una squadra che passi la palla' perché 'passare la palla è un gesto di altruismo'. Lo dice Mauro, ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, ...L’ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo: “Letta è un top player, bisogna dargli fiducia ed il giusto tempo” ...L'ex allenatore della nazionale di pallavolo chiamato da Letta come responsabile allo Sport: "È il momento più duro degli ultimi 70 anni. A Enrico bisogna dare fiducia" ...