Pasqua e zona rossa, tutte le regioni saranno 'blindate': cosa succede (Di venerdì 19 marzo 2021) Si avvicina la festività di Pasqua con quasi l'intera Italia che entrerà in zona rossa. Andiamo a vedere cosa succede e quali regioni saranno coinvolte. Pasqua del 2021 vedrà l'intera Italia entrare in zona rossa, con un lockdown generalizzato per evitare un ulteriore aumento dei contagi nella penisola. L'ultimo decreto del premier Mario Draghi, però L'articolo proviene da Inews.it.

