Ora vogliamo sapere chi è il responsabile di quelle morti (Di venerdì 19 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Ho apprezzato la presenza del governatore dell’Italia Mario Draghi in quel di Bergamo per commemorare i morti della prima ondata Covid. L’ho apprezzato perché le istituzioni devono saper uscire dai palazzi. Lui lo ha fatto e non era affatto scontato. Detto ciò, è bene non fermarsi alle commemorazioni. Il maledetto conto delle vittime presenta non pochi lati oscuri e soprattutto viene “usato” da chi non accetta critiche per uscire dall’angolo. In questi giorni di grande caos sui vaccini, per esempio, ho sentito rimandare ripetutamente al numero di morti al fine di uscire dalle corde di un dibattito che si faceva per loro difficile. L’emergenzialità ha fatto leva sui morti e sull’intasamento delle terapie intensive per scollinare controlli e modalità di verifica che stiamo pagando a caro prezzo. La ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Ho apprezzato la presenza del governatore dell’Italia Mario Draghi in quel di Bergamo per commemorare idella prima ondata Covid. L’ho apprezzato perché le istituzioni devono saper uscire dai palazzi. Lui lo ha fatto e non era affatto scontato. Detto ciò, è bene non fermarsi alle commemorazioni. Il maledetto conto delle vittime presenta non pochi lati oscuri e soprattutto viene “usato” da chi non accetta critiche per uscire dall’angolo. In questi giorni di grande caos sui vaccini, per esempio, ho sentito rimandare ripetutamente al numero dial fine di uscire dalle corde di un dibattito che si faceva per loro difficile. L’emergenzialità ha fatto leva suie sull’intasamento delle terapie intensive per scollinare controlli e modalità di verifica che stiamo pagando a caro prezzo. La ...

