Napoli, Llorente: “La società voleva che me ne andassi, mi hanno tolto il numero e fatto allenare con le riserve” (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex attaccante del Napoli, Fernando Llorente, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua esperienza in maglia azzurra, con l’ultimo tormentato anno tra panchina e tribuna. “Da quando è andato via Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, mi hanno ceduto lo stesso. volevano che me L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex attaccante del, Fernando, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua esperienza in maglia azzurra, con l’ultimo tormentato anno tra panchina e tribuna. “Da quando è andato via Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, miceduto lo stesso.no che me L'articolo

