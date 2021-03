Mazda | la storia della MX-81 firmata Bertone raccontata in un docufilm

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Con alle spalle un’assolata piazza Duomo di Milano di inizio anni ’80, posa in primo piano una berlina dalla forma a cuneo e vetri così ampi che le stesse guglie del Duomo vi si specchiano e allungano. È così che viene immortalata per la prima volta in Italia la celebreMX-81 Aria, la concept car capostipite“dinastia” MX, restaurata nel 2020 in occasione dei cento annicasa di Hiroshima, e che ha ispirato anche il“La forma del tempo” del regista Dario Acocella. La MX-81, forse più di ogni altro modello, riesce a testimoniare il sodalizio – stretto vent’anni primasua realizzazione nel 1981 – tra la casa giapponese e la creatività stilistica italiana. Si tratta infatti di un’autoda Giurgetto Giugiaro per la carrozzeria ...