Lazio | infortunio Lazzari | sospiro di sollievo | nessuna frattura

(Di venerdì 19 marzo 2021)diper la: Manuelnon ha riportato alcunaal dito Buone notizie in casaper Manuel. Dopo unmuscolare l’esterno è tornato in campo col Bayern, ma ha dovuto lasciare il campo a causa di unal dito dopo uno scontro con Gnabry. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Gli esami svolti ieri hanno evidenziato una lussazione del mignolo della mano sinistra., come evidenzia il Corriere dello Sport, e dunque nessuno stop. Contro l’Udinese l’esterno sarà in campo. Leggi su Calcionews24.com

Nel pomeriggio, oltre a Sampdoria - Torino e Udinese -, è la volta anche della Juventus , ... fra i rossoneri, squalificato Rebic e tanti assenti per, ma torna Ibrahimovic dal 1° . ...Il Milan si è fermato agli ottavi di Europa League dopo il doppio confronto con il Manchester United: critiche social al top rossonero ...