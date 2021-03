In esclusiva su RaiPlay, “Into the dark 2”: la seconda stagione della serie horror (Di venerdì 19 marzo 2021) No non è Halloween, è la Festa del papà, ma per Into the dark fa lo stesso. La serie antologica horror, che fa parte di quel sottogenere che si ispira alle festività, torna oggi, 19 marzo, con la seconda stagione in esclusiva su RaiPlay. A realizzarla è la Blumhouse, casa di produzione specializzata in horror, da Paranormal Activity a Get Out, fino agli ultimi film del franchise Halloween. A comporre Into the dark 2 sono sempre 12 episodi da 90 minuti ciascuno, di cui i primi 6 disponibili in boxset da oggi sulla piattaforma streaming, sia in italiano che in lingua originale. X Leggi anche › “Hausen”, tra ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) No non è Halloween, è la Festa del papà, ma perthefa lo stesso. Laantologica, che fa parte di quel sottogenere che si ispira alle festività, torna oggi, 19 marzo, con lainsu. A realizzarla è la Blumhouse, casa di produzione specializzata in, da Paranormal Activity a Get Out, fino agli ultimi film del franchise Halloween. A comporrethe2 sono sempre 12 episodi da 90 minuti ciascuno, di cui i primi 6 disponibili in boxset da oggi sulla piattaforma streaming, sia in italiano che in lingua originale. X Leggi anche › “Hausen”, tra ...

