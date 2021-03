Giulia Salemi si ‘separa’ da Pierpaolo Pretelli: “Purtroppo va così, non sarà facile…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Giulia Salemi torna a Milano e si separa da Pierpaolo Pretelli Anche se nelle ultime ore gira voce i una possibile crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. A precisarlo è stata l’influencer italo-persiana su Instagram. In questi giorni dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, i due innamorati si sono rivisti per trascorrere il week-end insieme, come testimoniato sui social. Purtroppo però, dopo aver passato 24 ore insieme gli ex gieffini sono stati costretti a separarsi in vista dell’arrivo della zona rossa in gran parte del nostro Paese. Visto le nuove regole di contenimento per il virus, ad oggi non sanno con esattezza quando potranno riabbracciarsi e trascorrere del tempo ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 marzo 2021)torna a Milano e si separa daAnche se nelle ultime ore gira voce i una possibile crisi tra, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. A precisarlo è stata l’influencer italo-persiana su Instagram. In questi giorni dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, i due innamorati si sono rivisti per trascorrere il week-end insieme, come testimoniato sui social.però, dopo aver passato 24 ore insieme gli ex gieffini sono stati costretti a separarsi in vista dell’arrivo della zona rossa in gran parte del nostro Paese. Visto le nuove regole di contenimento per il virus, ad oggi non sanno con esattezza quando potranno riabbracciarsi e trascorrere del tempo ...

