Europa League 2020/2021, semifinali: date, orari e programma (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Europa League 2020/2021 entra nel vivo e il sorteggio di Nyon di venerdì 19 marzo presso la Casa del calcio europeo ha definito il quadro dei quarti di finale ma anche delle semifinali. C’è grande attesa per il penultimo atto del torneo continentale con le squadre in corsa a caccia di un pass per la finalissima di Danzica. Si giocherà l’andata delle semifinali giovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per giovedì 6 maggio. L’orario è in programma alle 21:00 salvo “cambiamenti/aggiornamenti”, come scritto sul sito Uefa. semifinali Andata Giovedì 29 aprile Ritorno Giovedì 6 maggio SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) L’entra nel vivo e il sorteggio di Nyon di venerdì 19 marzo presso la Casa del calcio europeo ha definito il quadro dei quarti di finale ma anche delle. C’è grande attesa per il penultimo atto del torneo continentale con le squadre in corsa a caccia di un pass per la finalissima di Danzica. Si giocherà l’andata dellegiovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per giovedì 6 maggio. L’o è inalle 21:00 salvo “cambiamenti/aggiornamenti”, come scritto sul sito Uefa.Andata Giovedì 29 aprile Ritorno Giovedì 6 maggio SportFace.

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - silviodifede : Si rosica alla grande Milan Manchester United 0-1 Europa League - fedepex78 : @PaUsai @mpesquet1 @TiElleKappa @FrancescoOrdine Invece noi siamo quantomeno arrivati in finale ?? pollo ?????? siete u… -