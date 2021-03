Draghi presenta il decreto Sostegni | “Una risposta consistente alla povertà Più soldi e in tempi più rapidi”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mariohato il nuovoin conferenza stampa: “Unaparziale ma il massimo che potevamo fare”. Il premier Marioha parlato in conferenza stampa dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del: “Una” “Questoè una, alle imprese e ai lavoratori. Unaparziale ma è il massimo che potevamo fare in questo momento. I capisaldi sono ...

Advertising

zazoomblog : Draghi presenta il decreto Sostegni: “Una risposta consistente alla povertà” - #Draghi #presenta #decreto… - news_mondo_h24 : Draghi presenta il decreto Sostegni: “Una risposta consistente alla povertà” - nicopigna1 : #maratonamentana lo dico a tutti quei servi dei giornalisti. Il super eroe #Draghi fa la conferenza stampa in prime… - BindiTony : @SempreLibero2 Tranquillo il M5S vigila? sono sicuro che viene abolita, sto perdendo sempre più la fiducia con rise… - gabriellaleonar : #Giarre #cenere, ultimi aggiornamenti: #Draghi firma decreto. I lavori fatti lunedì 15. L'on. Fava presenta emenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi presenta

Il Secolo XIX

...di mediazione sul nodo cartelle avanzata dal ministro Daniele Franco e del premier Mario, ... entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,al Parlamento per le ......brevissimo accenno alle politiche migratorie durante il discorso al Senato del Presidente... Ora, Masoudi sintomi della psicosi. Sta aspettando da 6 mesi di ricevere la decisione sulla ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sostegni. "Via libera in cdm al #DLsostegni che distribuirà risorse per 32 mld di euro ...La prima conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi. All’incontro sono presenti anche i ministri dell’Economia e del Lavoro ...