Covid: Draghi, 'nessun dubbio su Astrazeneca, mio figlio l'ha fatto a Londra' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata" tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni, "lo farò e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l'ha fatto l'altro ieri a Londra, non c'è nessun dubbio, nessuna prevenzione". Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non ho ancorala prenotazione, ma la mia classe di età è entrata" tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni, "lo farò e farò, certo. Miol'hal'altro ieri a, non c'èa prevenzione". Così il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

Advertising

Radio1Rai : ?? #Bergamo,Giornata nazionale in ricordo delle vittime del #covid. La tromba di #PaoloFresu accompagna Mario… - Agenzia_Ansa : Oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale delle vittime per Covid #ANS - fattoquotidiano : GIORNATA DELLE VITTIME DEL COVID L'amarezza dei familiari: 'Dopo un anno non è cambiato nulla' [VIDEO] - mptuitter : RT @repubblica: Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca'. E sul dl Sostegni: 'Daremo più soldi a tutti e velocemente' - sscalcionapoli1 : Draghi: 'Risposta a povertà, imprese e lavoratori: più soldi a tutti, più velocemente possibile' #Covid… -