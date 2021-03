Brunello Cucinelli apre un centro vaccini Covid nel suo Parco della Bellezza: “Abbiamo accolto l’appello di Draghi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Brunello Cucinelli apre le porte del Parco della Bellezza a Solomeo per allestire un centro per le vaccinazioni contro il Covid. Tra pochi giorni sarà infatti allestito lì un punto vaccinale territoriale che si comporrà di due linee differenti dedicate alla somministrazione. La Brunello Cucinelli e la Fondazione di Famiglia garantiranno gli emolumenti per il personale impegnato in questa operazione che al momento sarà composto da sedici unità, con l’obiettivo di somministrare circa 1.200 dosi settimanali. ”Abbiamo accolto con grande emozione le parole con le quali il nostro stimatissimo presidente Mario Draghi ha esortato le attività pubbliche e private a sostenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)le porte dela Solomeo per allestire unper le vaccinazioni contro il. Tra pochi giorni sarà infatti allestito lì un punto vaccinale territoriale che si comporrà di due linee differenti dedicate alla somministrazione. Lae la Fondazione di Famiglia garantiranno gli emolumenti per il personale impegnato in questa operazione che al momento sarà composto da sedici unità, con l’obiettivo di somministrare circa 1.200 dosi settimanali. ”con grande emozione le parole con le quali il nostro stimatissimo presidente Marioha esortato le attività pubbliche e private a sostenere ...

