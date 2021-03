Arisa, il fidanzato la molla e annulla le nozze. Lei sbotta: “Non sono nata per dedicarmi totalmente a lui” (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Di Carlo lascia Arisa Nelle ultime ore è arrivata la notizia della rottura inaspettata tra Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo. Quest’ultimo ha rivelato: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”. A quanto pare, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero state le affermazioni che la prof di canto di Amici di Maria De Filippi ha fatto recentemente a Domenica In, il talk di Rai Uno condotto da Mara Venier. L’uomo annulla il loro matrimonio e si fa ridare l’anello Dopo le affermazioni fatte da Arisa, il fidanzato Andrea Di Carlo, pure manager della cantante lucana, ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani. Parlando ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Di Carlo lasciaNelle ultime ore è arrivata la notizia della rottura inaspettata trae ilAndrea Di Carlo. Quest’ultimo ha rivelato: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come”. A quanto pare, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero state le affermazioni che la prof di canto di Amici di Maria De Filippi ha fatto recentemente a Domenica In, il talk di Rai Uno condotto da Mara Venier. L’uomoil loro matrimonio e si fa ridare l’anello Dopo le affermazioni fatte da, ilAndrea Di Carlo, pure manager della cantante lucana, ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani. Parlando ...

Advertising

140caratteracci : @giraparole in questo caso è la Lei è la cantante Arisa, appena lasciata dal fidanzato. - tempoweb : Come si è ridotta! Arisa come Conchita Wurst #arisa #conchitawurst #iltempoquotidiano - Italia_Notizie : Caterina Collovati contro Arisa: “Piange ma definisce il fidanzato ‘dessert’. Io sto dalla parte del maschio” - FQMagazineit : Caterina Collovati contro Arisa: “Piange ma definisce il fidanzato ‘dessert’. Io sto dalla parte del maschio” - infoitcultura : Arisa mollata dal fidanzato, il clamoroso indizio già a Sanremo: 'Lasciarci adesso non fa più male' -