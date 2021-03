Xbox Auto HDR in arrivo anche su PC Windows 10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Microsoft prevede di aggiungere Automaticamente il supporto HDR a più di 1.000 giochi per PC. Il produttore software sta ora testando una nuova funzionalità Auto HDR su Windows 10, che funziona proprio come sulle ultime console Xbox Series X/S. L'attivazione dell'HDR Automatico aggiungerà l'HDR (High Dynamic Range) a un gran numero di giochi DirectX 11 e DirectX 12, purché si disponga di un monitor HDR compatibile. "Mentre alcuni studi sviluppano per PC l'HDR gestendo il loro gioco in modo nativo, Auto HDR per PC accetta giochi solo DirectX 11 o DirectX 12 SDR ed espande in modo intelligente la gamma di colori / luminosità fino all'HDR", afferma Hannah Fisher di Microsoft. "È una funzionalità della piattaforma che offrirà una nuova straordinaria esperienza di gioco che sfrutta appieno ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Microsoft prevede di aggiungerematicamente il supporto HDR a più di 1.000 giochi per PC. Il produttore software sta ora testando una nuova funzionalitàHDR su10, che funziona proprio come sulle ultime consoleSeries X/S. L'attivazione dell'HDRmatico aggiungerà l'HDR (High Dynamic Range) a un gran numero di giochi DirectX 11 e DirectX 12, purché si disponga di un monitor HDR compatibile. "Mentre alcuni studi sviluppano per PC l'HDR gestendo il loro gioco in modo nativo,HDR per PC accetta giochi solo DirectX 11 o DirectX 12 SDR ed espande in modo intelligente la gamma di colori / luminosità fino all'HDR", afferma Hannah Fisher di Microsoft. "È una funzionalità della piattaforma che offrirà una nuova straordinaria esperienza di gioco che sfrutta appieno ...

