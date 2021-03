Uomini e Donne, perché oggi pomeriggio non va in onda? La decisione Mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Uomini e Donne oggi pomeriggio non va in onda: il motivo oggi pomeriggio ci sarà un improvviso ed inaspettato cambio di palinsesto su Canale 5. Stando al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà in onda con i suoi programmi televisivi. Di conseguenza, salteranno sia il dating show Uomini e Donne che il talent Amici 20. Per quale ragione? oggi è la giornata dedicata al ricordo delle vittime che sono venute a mancare a causa della pandemia da Covid–19. Ragion per cui gli appuntamenti di Amici 20 e U&D non andranno in onda come di consuetudine in segno di rispetto. Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021)non va in: il motivoci sarà un improvviso ed inaspettato cambio di palinsesto su Canale 5. Stando al palinsesto della rete ammiraglia, giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà incon i suoi programmi televisivi. Di conseguenza, salteranno sia il dating showche il talent Amici 20. Per quale ragione?è la giornata dedicata al ricordo delle vittime che sono venute a mancare a causa della pandemia da Covid–19. Ragion per cui gli appuntamenti di Amici 20 e U&D non andranno income di consuetudine in segno di rispetto. Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si ...

