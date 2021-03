Tutto su Renato Carosone e Eduardo Scarpetta (Di giovedì 18 marzo 2021) Carosello Carosone - Renato Carosone e Eduardo Scarpetta Carosello Carosone è il racconto di un’Italia che cambia, afflitta dalla guerra, e del mondo che c’è fuori, Tutto da scoprire e capace di offrire opportunità inattese. E’ la forza della musica che cambia e travolge la vita delle persone e in particolare quella di un artista che ha portato il ritmo partenopeo oltre i confini del suo spazio e del tempo. Renato Carosone avrà in video il volto di un napoletano come lui, Eduardo Scarpetta: conosciamo meglio entrambi. La vera storia di Renato Carosone Renato Carosone (vero cognome Carusone) nacque a Napoli il 3 gennaio del 1920, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021) CaroselloCaroselloè il racconto di un’Italia che cambia, afflitta dalla guerra, e del mondo che c’è fuori,da scoprire e capace di offrire opportunità inattese. E’ la forza della musica che cambia e travolge la vita delle persone e in particolare quella di un artista che ha portato il ritmo partenopeo oltre i confini del suo spazio e del tempo.avrà in video il volto di un napoletano come lui,: conosciamo meglio entrambi. La vera storia di(vero cognome Carusone) nacque a Napoli il 3 gennaio del 1920, ...

