PROJECT HITMAN SNIPER ASSASSINS annunciato con un Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 18 marzo 2021) Square Enix Montréal, lo studio pluripremiato dietro a Lara Croft GO,GO,?e?Deus Ex GO, haoggi che i suoi team di sviluppo stanno lavorando a un nuovo gioco per dispositivi mobile di(titolo provvisorio). Questo nuovo gioco per dispositivi mobile offrirà una storia originale di, con nuovi assassini giocabili e delle funzionalità di gioco inedite. Durante lo SQUARE ENIX PRESENTS, ovvero la presentazione digitale dei titoli più attesi dell’iconica azienda, è stato mostrato un breve teaserdel gioco. “, acclamato fin dalla sua uscita come uno ...