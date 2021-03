Napoli, multati 4 ragazzi che giocavano a calcio balilla in barba alle norme anti contagio (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della caserma Napoli Marianella – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per il contrasto al lavoro nero e al rispetto della normativa covid – hanno denunciato una 62enne titolare di un bar a Marianella. Ieri sera, i Carabinieri hanno trovato all’interno del locale un lavoratore non assunto regolarmente. Durante i controlli i carabinieri hanno sorpreso all’interno del bar 4 ragazzi: stavano giocando a calcio balilla, sono stati tutti sanzionati per l’inosservanza delle normative anti-contagio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della casermaMarianella – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale diper il contrasto al lavoro nero e al rispetto della normativa covid – hanno denunciato una 62enne titolare di un bar a Marianella. Ieri sera, i Carabinieri hanno trovato all’interno del locale un lavoratore non assunto regolarmente. Durante i controlli i carabinieri hanno sorpreso all’interno del bar 4: stavano giocando a, sono stati tutti sanzionati per l’inosservanza delle normative. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

