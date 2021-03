Llorente | “Gattuso mi ha sempre rispettato | ma il Napoli voleva che andassi via”

(Di giovedì 18 marzo 2021): da quando se n’è andato Carlo Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, mi hanno ceduto.no che me neFernando, ex calciatore deled attuale attaccante dell’Udinese, ha rilasciato una intervista all’emittente spagnola EFE, per parlare dei suoi trascorsi al, della sua nuova avventura con l’Udinese e degli ottimi rapporti che aveva con. Queste le sue parole:“Da quando se n’è andato Carlo Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, mi hanno ceduto.no che me ne. Mi hannoparlato molto bene dell’Udinese. Conoscevo Pereyra dai tempi della Juventus, l’ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Llorente Gattuso

Volevano che me ne andassi ha lasciato il Napoli, ma tra i motivi del suo addio non c'è il rapporto con Gattuso Sul suo futuro" ' Il nostro rapporto è stato molto buono, mi ha sempre trattato con rispetto. Ma quando è ... Intervista Fernando UDINESE - ' Vorrei restare qui, fare qualcosa di bello in questo club. Fernando Llorente ha infine dichiarato: "Il rapporto tra me e Gattuso è stato buono, Rino mi ha sempre trattato con grande rispetto..."