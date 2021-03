L' eutanasia è legge in Spagna | è il 4° paese in Ue

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Parlamento spagnolo ha dato la sua approvazione finale allacon cui legalizzare l’. La Camera bassa si è infatti espressa con 202 voti a favore (su 350 deputati): 140 i voti contrari della destra e dell’estrema destra, 2 gli astenuti. Le, che entrerà in vigore a giugno prossimo, permetterà alladi diventare il settimoal mondo a consentire ai malati terminali di morire per mettere fine alle proprie sofferenze. In Europa, soltanto Olanda, Belgio e Lussemburgo hanno preceduto la decisione di Madrid. Anche il Parlamento portoghese aveva approvato unasimile a gennaio, ma questa settimana la Corte Costituzionale ha deciso di bloccarla. La nuova, di primaria importanza per il governo di Pedro Sanchez, prevede che il ...