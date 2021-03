L' attivismo di Letta agita il M5S Conte in ritardo lascia praterie

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 19 marzo 2021) L'del nuovo segretario del Partito Democratico Enricoha acceso più di un campanello d'allarme in casa Movimento 5 Stelle. Il leader Dem si sta caraterrizando come l'oppositore numero uno di Matteo Salvini e della Lega, sia con la proposta di rilanciare lo Ius Soli proprio in questa fase politica sia per le pesanti critiche rivolte quasi quotidianamente... Segui su affaritaliani.it