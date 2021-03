Inter, positivi al Covid anche De Vrij e Vecino: ATS vieta disputa del match col Sassuolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la positività al Covid di Samir Handanovic e Danilo D'Ambrosio, in casa Inter ci sono altre due brutte notizie relativamente ai contagi da coronavirus. Si tratta di Stefan De Vrij e Matias Vecino, anche loro colpiti dal virus pandemico.Lo ha reso noto l'Inter con un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione.L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo latà aldi Samir Handanovic e Danilo D'Ambrosio, in casaci sono altre due brutte notizie relativamente ai contagi da coronavirus. Si tratta di Stefan Dee Matiasloro colpiti dal virus pandemico.Lo ha reso noto l'con un comunicato ufficiale: "FCnazionale Milano comunica che Stefan dee Matiassono risultatial-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione.L’ATS di Milano, informata delle nuovetà, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro ...

