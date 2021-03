Fonseca: “Ibanez adesso sta bene, non si ricordava quasi niente della partita” (Di giovedì 18 marzo 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Roma sullo Shakhtar Donetsk e ha dato anche aggiornamenti sulle condizioni di Roger Ibanez, uscito all’intervallo dopo un testa contro testa con Kumbulla nel primo tempo: “Penso che adesso stia bene, non si ricordava quasi niente della partita. Ma penso che ora stia bene”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Paulo, tecnicoRoma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoriaRoma sullo Shakhtar Donetsk e ha dato anche aggiornamenti sulle condizioni di Roger, uscito all’intervallo dopo un testa contro testa con Kumbulla nel primo tempo: “Penso chestia, non si. Ma penso che ora stia”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

