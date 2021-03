Dovi | prove tecniche di ritorno in pista Test ufficiale con Aprilia

(Di giovedì 18 marzo 2021)zioso einsieme. E questa volta sul serio. Sì,salirà sulla RS - GP21, ovvero la moto tutta italiana che debutterà in Qatar con Espargaro e Savadori, per tre giorni di lavoro a Jerez, ...

Claudiamarameo : Dovi e l'Aprilia ci piace ???? Tre giorni di prove e poi chissà chissà -

Dovizioso e Aprilia insieme. E questa volta sul serio. Sì,salirà sulla RS - GP21, ovvero la moto tutta italiana che debutterà in Qatar con Espargaro e Savadori, per tre giorni di lavoro a Jerez, a metà aprile. Un test ufficiale, con riferimenti e tempi ...Dovizioso - Aprilia, test il 12 - 14 aprile.: 'Grazie per questa opportunità' Aprilia Racing e Andrea Dovizioso saranno insieme in pista a ... Dunque per ora si tratta di un weekend di, ...Un test ufficiale, con riferimenti e tempi ufficiali, a conferma delle sensazioni che parlano di una probabile collaborazione ’fissa’ di Dovizioso al progetto Aprilia. L’obiettivo? Tornare in pista (2 ...Così, dopo le indiscrezioni di un paio di settimane fa, adesso l'abbraccio tra il Dovi e Aprilia è ufficiale. "L’interesse di Aprilia – sono parole di Dovizioso – mi ha fatto piacere e quando abbiamo ...